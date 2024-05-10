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Хейсканен про 1-1 в серии с «Колорадо»: «Это гораздо лучше, чем 0-2. «Далласу» все еще нужно прибавлять, в 3-м периоде дали им много пространства»

«Старс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (1-1). После двух периодов техасцы вели со счетом 4:0.

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