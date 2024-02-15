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Рогов: ВС РФ ударили по аэродромам ВСУ в Староконстантинове и Миргороде

Рогов: ВС РФ ударили по аэродромам ВСУ в Староконстантинове и Миргороде

Утром в четверг ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Днепропетровске, Львове, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях, а также в украинской столице и подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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