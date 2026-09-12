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Мощный NAS с 10-гигабитной сетью и до 96 ГБ ОЗУ. Feiniu Evo 4 Pro на процессоре intel поступил в продажу в Китае

Мощный NAS с 10-гигабитной сетью и до 96 ГБ ОЗУ. Feiniu Evo 4 Pro на процессоре intel поступил в продажу в Китае

Четырехдисковый Evo 4 Pro получил до 96 ГБ оперативной памяти, поддержку PCIe 4.0 и два высокоскоростных сетевых порта Компания Feiniu начала продажи новой версии NAS-сервера Evo 4 Pro с процессором Intel Core i5-13500H.

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