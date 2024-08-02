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Ямаль и сын Роналду сделали фото на отдыхе в Алгарве

Ямаль и сын Роналду сделали фото на отдыхе в Алгарве

17-летний игрок «Барселоны» находится в отпуске после победы в финале Евро-2024 со сборной Испании. В третий раз сменив локацию, он приехал на отдых в Португалию.

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