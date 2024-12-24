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Электроэнергия по цене стриптиза

Электроэнергия по цене стриптиза

Ну а что? Дело-то хорошее. В смысле, этот самый стриптиз. Для глаз и для души отрада, тут никаких денег не пожалеешь.

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Комментарии
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валерий жидков
Вот действительно пир во время войны! На фронт всех этих начальников. И не где-то там по тылам да каптëркам ошивается, а на самую самую передовую.
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12 час.
vagas Karlito
Чиновники никого не боятся! У них всё по рангу! Показуха это подтверждение ранга!) Типа мне можно!) Ну могут пожурить  там,- премии лишить,- так они выпишут себе  в два раза больше  чем лишат!) Чиновник это сила! У каждого свой уровень! Вопрос кому служат совсем не актуален!
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10 час.

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