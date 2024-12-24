Электроэнергия по цене стриптиза

Вот действительно пир во время войны! На фронт всех этих начальников. И не где-то там по тылам да каптëркам ошивается, а на самую самую передовую.

vagas Karlito

Чиновники никого не боятся! У них всё по рангу! Показуха это подтверждение ранга!) Типа мне можно!) Ну могут пожурить там,- премии лишить,- так они выпишут себе в два раза больше чем лишат!) Чиновник это сила! У каждого свой уровень! Вопрос кому служат совсем не актуален!