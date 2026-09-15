Не слипнется: сколько меда можно съесть в день

Мед часто воспринимают как безобидную сладость. Однако считать его продуктом, который можно употреблять без ограничений, не стоит.
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