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Царьград

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Последствия падения обломков БПЛА на нефтебазу в Серпухове попали на видео

Последствия падения обломков БПЛА на нефтебазу в Серпухове попали на видео

Нефтебаза в Подмосковье могла быть одной из целей ночной атаки ВСУ.Видео с последствиями обломков украинского дрона на нефтебазу «Ока-центр» в подмосковном Серпухове появилось в интернете.

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