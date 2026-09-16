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Аргументы и Факты

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Лавров заявил, что Россия готова любым переговорам по Украине

Лавров заявил, что Россия готова любым переговорам по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассматривать как прямые двусторонние контакты, так и трехсторонний формат урегулирования конфликта на Украине.

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