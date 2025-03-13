Проба 2
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Проба 2

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18 находчивых людей, которые даже из воздуха могли бы сделать деньги

18 находчивых людей, которые даже из воздуха могли бы сделать деньги

Далеко не все любят свою работу, да и уровень зарплаты порой не вызывает восторга. Поэтому когда кому-то удается превратить хобби в доходное дело или заработать на, казалось бы, полной ерунде, это вызывает у окружающих искреннюю зависть.

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