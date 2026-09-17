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Царьград

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Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме рассмотрят 1141 проект

Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме рассмотрят 1141 проект

Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрении в Госдуме 1141 законопроект. Один из них готовят к третьему чтению, а большинство - к первому.

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