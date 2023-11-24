Карагандинские ветераны спорта отличились на чемпионате Азии по лёгкой атлетике

Установили три рекорда, выиграли шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали – ветераны спорта Карагандинской области достойно выступили на 22-м чемпионате Азии по лёгкой атлетике, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.