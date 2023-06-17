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Юный актер погиб, сам Горький неожиданно умер. Как снимали фильм о писателе

Юный актер погиб, сам Горький неожиданно умер. Как снимали фильм о писателе

85 лет назад, 18 июня 1938 года, на советские экраны вышла картина режиссера Марка Донского «Детство Горького» по первой повести из автобиографической трилогии Максима Горького, выросшего в Нижнем Новгороде и носящего настоящее имя Алексей Пешков.

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