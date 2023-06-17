Юный актер погиб, сам Горький неожиданно умер. Как снимали фильм о писателе

85 лет назад, 18 июня 1938 года, на советские экраны вышла картина режиссера Марка Донского «Детство Горького» по первой повести из автобиографической трилогии Максима Горького, выросшего в Нижнем Новгороде и носящего настоящее имя Алексей Пешков.
85 лет назад, 18 июня 1938 года, на советские экраны вышла картина режиссера Марка Донского «Детство Горького» по первой повести из автобиографической трилогии Максима Горького, выросшего в Нижнем Новгороде и носящего настоящее имя Алексей Пешков.
Свежие комментарии