Тринадцать боевиков ВСУ сдались в плен у курского хутора Бердин

Тринадцать украинских боевиков сдались в плен в окрестностях хутора Бердин на Курском направлении. Это остатки той группы боевиков, которые предприняли попытку прорыва на Курском направлении, передает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.
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