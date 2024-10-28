«Тату» воссоединились ради корпоративов за 15 млн рублей

Группа «Тату» воссоединилась ради корпоративов. Как сообщает Telegram-канал Shot, Лена Катина и Юлия Волкова готовы вместе выступать на частных мероприятиях за 15 млн рублей, хотя по отдельности просят намного меньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии