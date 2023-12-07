Казахстан ратифицирует протокол о торговле нефтью с Россией

Казахстанские депутаты Сената (верхняя палата парламента) одобрили закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.