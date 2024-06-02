Посланник Франциска Дзуппи заявил, что всегда готов отправиться в Москву и Киев

Специальный посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что вверенная ему миссия продолжается, и, хотя в обозримом будущем поездки в Москву и Киев не планируются, он всегда готов отправиться туда.
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