Посланник Франциска Дзуппи заявил, что всегда готов отправиться в Москву и Киев

Специальный посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что вверенная ему миссия продолжается, и, хотя в обозримом будущем поездки в Москву и Киев не планируются, он всегда готов отправиться туда.