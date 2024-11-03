Рубль продолжает дешеветь. Курсы доллара и евро на 3 ноября

Российский рубль снова подешевел к доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 3 ноября 2024 года, составляет 97,5499 рубля (прежнее значение – 97,4402 рубля), официальный курс евро — 106,1426 рубля (предыдущий показатель – 105,8415 рубля).
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