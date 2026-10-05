Барнаульцы угнали у девушки "ладу-баклажан" без сигнализации и со сломанным замком

Молодые люди проникли в салон машины, завели двигатель и отправились кататься по городу В Барнауле полицейские раскрыли угон отечественного автомобиля у 22-летней местной жительницы, которая вечером оставила свою машину возле дома, а утром обнаружила пропажу, сообщает региональное МВД.