Ким Чен Ын пообещал поддерживать РФ в ситуации на Украине

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи е с секретарём Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу заявил, что КНДР продолжит оказывать поддержку РФ в международных делах, в частности, речь идёт о ситуации на Украине.