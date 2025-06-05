Ким Чен Ын пообещал поддерживать РФ в ситуации на Украине

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи е с секретарём Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу заявил, что КНДР продолжит оказывать поддержку РФ в международных делах, в частности, речь идёт о ситуации на Украине.
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