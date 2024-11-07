В России захотели размещать на вейпах жуткие картинки о вреде курения

Депутат Яна Лантратова считает, что нужно развенчать мифы о безопасности электронных сигарет Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину размещать на вейпах и других гаджетах для потребления никотинсодержащей продукции устрашающие изображения о вреде курения по аналогии с сигаретами.