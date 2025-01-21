9 классных хоррор-игр, которые способны пощекотать вам нервы

На сегодняшний момент существует несколько сумасшедших проектов от именитых разработчиков, которые будут сутками удерживать вас у компьютера, представляя вам великолепнейший сюжет и потрясающую атмосферу в сочетании с гениальным музыкальным сопровождением и проработанными механиками.