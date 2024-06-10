«Барселона» может включить Фати в сделку по Фримпонгу. «Байер» интересовался арендой или покупкой Ансу за 10-15 млн евро (Diario Sport)

Ранее стало известно, что «Барселона» хочет подписать защитника леверкузенцев Джереми Фримпонга. Diario Sport отмечает, что немецкий клуб будет не против того, чтобы в сделку был включен другой футболист, и в этом контексте следует обратить внимание на то, что несколько дней назад у «блауграны» запрашивалась информация насчет Фати.