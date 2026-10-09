Захарова — о выступлении на челленджере в Казахстане: оценю на 0 из 10

Российская фигуристка Мария Захарова оценила своё выступление на «Мемориале Дениса Тена». «Можно никак не буду комментировать короткую программу? Сама не могу объяснить, что это было.
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