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Закон и Порядок

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Роспотребнадзор сообщает о гриппе А у детей из поезда Тюмень — Адлер

Роспотребнадзор сообщает о гриппе А у детей из поезда Тюмень — Адлер

Роспотребнадзор: у детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп А У 60 детей из 125 наблюдаются признаки ОРВИ, причем у 15 из них лабораторно подтвержден грипп А, уточнил глава Саратовской области Бусаргин.

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