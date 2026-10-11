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Тульские новости

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Четыре муниципалитета региона обновят коммунальную инфраструктуру

Четыре муниципалитета региона обновят коммунальную инфраструктуру

Тепло-Огаревский район получит больше всего средств — 72,9 млн рублей в 2026 году. Средства выделены в рамках региональной госпрограммы для повышения качества коммунальных услуг.

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