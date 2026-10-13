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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани на ряде улиц отключили холодную воду

В Рязани на ряде улиц отключили холодную воду

С 09:30 до 18:00 холодной воды лишились: Керамзавода 1-37 (нечетная сторона) 2-38 (четная сторона), 8а (МБОУ Школа №22), 25а (МБДОУ Детский сад №29); Кирпичного Завода 1, 7, 11, 12, 13, 14, 14 корп.

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