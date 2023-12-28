Выдачу виз иностранным инвесторам предложили упростить

«Деловая Россия» предложила выдавать иностранным инвесторам визу не на год, как сейчас, а на три. Такая инициатива содержится в письме организации на имя заместителя министра экономического развития Дмитрия Вольвача (есть у «Известий»).
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