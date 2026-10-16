❗️⚡️Демонстрация НОАК комплексного противодействия массированным налетам БПЛА подтверждает эффективность эшелонированной защиты, включающей лазерные комплексы OW5 и СВЧ-излучатели Hurricane-3000.
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