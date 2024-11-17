Сердобольная женщина пустила в свой дом пожить мигранта из Таджикистана, а теперь он требует, чтобы ему дом подарили, и не выселяется

Пенсионер

Знакомый офицер рассказывал, что в их части тоже случился захват цыганами квартиры, выделенной офицеру. КЧ сделал просто: дембелям было сказано, что их уволят сразу, после новоселья офицера. Новоселье состоялось к обеду: вечером цыгане вылетали из квартиры через окна и двери, до утра квартиру приводили в порядок, в обед - новоселье. После обеда - дембель.