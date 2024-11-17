Сердобольная женщина пустила в свой дом пожить мигранта из Таджикистана, а теперь он требует, чтобы ему дом подарили, и не выселяется
В своем собственном доме Ольга Петрыкина не появлялась уже несколько месяцев. Попросту боится тех, кто захватил ее жилище.
Комментарии
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Знакомый офицер рассказывал, что в их части тоже случился захват цыганами квартиры, выделенной офицеру. КЧ сделал просто: дембелям было сказано, что их уволят сразу, после новоселья офицера. Новоселье состоялось к обеду: вечером цыгане вылетали из квартиры через окна и двери, до утра квартиру приводили в порядок, в обед - новоселье. После обеда - дембель.
Плетьми насмерть и мастурбека и его подстилку!!!!
Никакая она не "сердобольная", а просто жадная тупая баба! Так ей и надо! А мастурбеков гнать ссаными тряпками, да вдогонку по башке настучать как следует!
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