Появились подробности боевой системы в Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 В Vampire: The Masquerade ...

Появились подробности боевой системы в Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2В Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, если вы не позаботились о том, чтобы изолировать свою жертву, вы окажетесь в меньшинстве и вам придется немного вступить в драку.
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