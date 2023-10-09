Ну вот уже и Иран обвинили в палестинских событиях – к войне?

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Несекретные материалы

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Комментарии
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Андрей
а нам тогда бить по заводам ЕС и пиндосов , как виновникам начала СВО.
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5 час.

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