Более 225 млн евро выделило правительство Испании на расширение социального жилья, сообщило Министерство жилищной политики 21 октября на официальном сайте.
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