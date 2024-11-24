Участникам СВО спишут долги: названы суммы

МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. Глава государства Владимир Путин утвердил новый закон, который позволяет списывать до 10 миллионов рублей по просроченным кредитам для участников спецоперации и их супругов.
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