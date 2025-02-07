Прибалтика готовится к росту цен за свет после выхода из БРЭЛЛ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Страны Прибалтики готовятся к перебоям и росту цен на электроэнергию после того, как из энергетического кольца БРЭЛЛ (сейчас в нем состоят Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).
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