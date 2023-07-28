Незамерзающий порт в Мурманске может стать прошлым из-за "коллапса" Гольфстрима

Преподаватель МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов объяснил, что разрушение Атлантической меридиональной оборотной циркуляции (АМОЦ), включая популярное течение Гольфстрим, может привести к тому, что порт в Мурманске перестанет быть незамерзающим.