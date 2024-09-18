На таможенных постах Мангистау задержали десятки тонн продуктов без документов

В минувшие выходные дни на фитосанитарных контрольных постах «Темір Баба» и «Болашак» Мангистауской области были возвращены в страны-экспортеров автотранспортные средства с подкарантинной продукцией, не соответствующей фитосанитарным требованиям.
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