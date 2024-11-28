В Перми автобус № 15 вылетел в лог и сгорел: что известно о ДТП и пострадавших

ПЕРМЬ, 28 ноября, ФедералПресс. Страшная авария с автобусом произошла в Кировском районе Перми. В районе улицы Светлогорской автобус № 15 наехал на препятствие и вылетел с проезжей части под откос в сторону железнодорожных путей, после чего загорелся.