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ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Новая Каховка в Херсонской области снова подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), но есть попадания, сообщил «РИА Новости» глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

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