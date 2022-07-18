ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Новая Каховка в Херсонской области снова подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), но есть попадания, сообщил «РИА Новости» глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.