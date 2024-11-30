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Задоров ударил Малкина клюшкой по спине со скамейки запасных в матче НХЛ

Задоров ударил Малкина клюшкой по спине со скамейки запасных в матче НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров нанёс удар клюшкой по форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Как был задоров пидарасом ,так им и остался!
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