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НАТО в Казахстане: Американские гарнизоны мечтают взять в прицел Омск, Челябинск и Оренбург

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Комментарии
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Леонид Руси
Токаеву пиндосы напечатали 100 миллионов... и он растаял... Теперь он настоящий бай... И может поставить себе памятник из золота на коне...
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2 д.
Александр Шентябин
&quot;НАТО окапывается буквально у наших границ, а Москва делает вид, что ничего не происходит&quot; - явно провокационный посыл, направленный на возбуждение недоверия к руководству России. Фактически автор выступает на стороне тех, кто собирается размещать свои базы в Казахстане и тех, кто собирается им потокать!
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1 д.
Борис Виленский
Они все были баями, только прикрывались партбилетами. Менталитет!
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1 д.

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