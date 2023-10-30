НАТО в Казахстане: Американские гарнизоны мечтают взять в прицел Омск, Челябинск и Оренбург

Токаеву пиндосы напечатали 100 миллионов... и он растаял... Теперь он настоящий бай... И может поставить себе памятник из золота на коне...

Александр Шентябин

"НАТО окапывается буквально у наших границ, а Москва делает вид, что ничего не происходит" - явно провокационный посыл, направленный на возбуждение недоверия к руководству России. Фактически автор выступает на стороне тех, кто собирается размещать свои базы в Казахстане и тех, кто собирается им потокать!