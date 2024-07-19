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Спички - не игрушка

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Напавшим на депутата Матвеева предъявлено обвинение в покушении на убийство

Напавшим на депутата Матвеева предъявлено обвинение в покушении на убийство

Утром 19 июля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю СУ по Самарской области Алексею Колбасину переквалифицировать нападение на заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева со статьи о хулиганстве на более тяжкую - покушение на убийство, и немедленно доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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