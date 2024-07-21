Израиль ударил по Йемену после взрыва БПЛА хуситов в Тель-Авиве (ВИДЕО)

фото: Нетаньяху заявил о планах Израиля защищать себя любыми средствами. Пресс-служба армии Израиля заявила о том, что по порту у города Холейда по военным объектам йеменских хуситов движения с нанесена атака израильскими истребителями.
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