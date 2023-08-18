Новый турецкий аккаунт STEAM/СТИМ РЕГИОН ТУРЦИЯ

✅ Привет, быстро и легко выдам для вас готовый турецкий аккаунт STEAM/СТИМ! Для оплаты советую выбрать сервис LAVA - комиссия тут существенно ниже! ❗️ Инструкция как получить турецкий аккаунт Steam : 1) Оплачиваете услугу 2) После оплаты вы получите данные от аккаунта Steam + полный доступ к почте в виде: Данные от Steam: логин: ************** пароль: ************** Данные от почты: логин: **************@************** пароль: ************** 3) Входите на аккаунт, проверяйте и меняете пароль/адрес почты 4) Оставляете приятный отзыв ❗ Все аккаунты новые и никогда не использовались другими лицами.