Светлана Дружинина рассказала, что фильм «Девчата» снимали не в тайге

Многие до сих пор считают, что культовый фильм «Девчата» снимали в далекой тайге. Однако Светлана Дружинина, сыгравшая в фильме одну из главных ролей, рассказала, что на самом деле вся работа проходила на студии «Мосфильм».
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