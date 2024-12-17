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Светлана Дружинина рассказала, что фильм «Девчата» снимали не в тайге

Светлана Дружинина рассказала, что фильм «Девчата» снимали не в тайге

Многие до сих пор считают, что культовый фильм «Девчата» снимали в далекой тайге. Однако Светлана Дружинина, сыгравшая в фильме одну из главных ролей, рассказала, что на самом деле вся работа проходила на студии «Мосфильм».

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