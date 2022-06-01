Business FM

66 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Пономарев
    Надо продать ей ракет, америка же продает оружие на украину...«Шаги к дефолту»:...
  • Анатолий Поляков
    Послать подальше их всех.Они заблокировали счета,и ещё воюют с нами ,,руками"украинцев,и следовательно по законам Вое...«Шаги к дефолту»:...
  • Анатолий Поляков
    Послать их«Шаги к дефолту»:...

«АРХ МОСКВА 2022»: устойчивость как образ времени

«АРХ МОСКВА 2022»: устойчивость как образ времени

Большой диалог о городе и горожанах«АРХ МОСКВА» — одна из старейших архитектурно-строительных выставок столицы, которая проводится с 1995 года под патронатом правительства Москвы и комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх