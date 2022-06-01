«АРХ МОСКВА 2022»: устойчивость как образ времени

Большой диалог о городе и горожанах«АРХ МОСКВА» — одна из старейших архитектурно-строительных выставок столицы, которая проводится с 1995 года под патронатом правительства Москвы и комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры).
Большой диалог о городе и горожанах«АРХ МОСКВА» — одна из старейших архитектурно-строительных выставок столицы, которая проводится с 1995 года под патронатом правительства Москвы и комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры).
Свежие комментарии