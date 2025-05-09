Кургинян рассказал, что объединило революционные поколения и христианство

Революционные поколения и христианство объединила великая надежда на восхождение человечества, 9 мая заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своем видеообращении, посвященном Дню Победы.
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