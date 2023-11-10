Дефицит рабочих рук, повышение ставки и пик инфляции. О чем Набиуллина говорила в Госдуме

Эльвира Набиуллина приняла участие в заседании комитетов Госдумы. Она назвала основной проблемой российской экономики нехватку рабочей силы, допустила еще одно повышение ключевой ставки до конца года и констатировала прохождение пика инфляционного давления.
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