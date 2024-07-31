На Земле ожидается магнитная буря второго уровня G2

В ночь на четверг, 1 августа, на Земле произойдет магнитная буря второго уровня по 5-балльной шкале. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, информирует «Агентство городских новостей «Москва».