На Земле ожидается магнитная буря второго уровня G2

В ночь на четверг, 1 августа, на Земле произойдет магнитная буря второго уровня по 5-балльной шкале. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, информирует «Агентство городских новостей «Москва».
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