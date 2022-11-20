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Александер Секулич: «Матч с «Зенитом» продемонстрировал, за что люди любят баскетбол»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич накануне матча против «Минска» в рамках Лиги ВТБ прокомментировал недавнюю встречу с «Зенитом» (62:68), в которой его команда сначала пропустила рывок соперника 1:29, а потом сравняла счет.

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