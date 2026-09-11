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Когда появится 5G в России. Сроки запуска сети нового поколения

Когда появится 5G в России. Сроки запуска сети нового поколения

В России продолжается подготовка к масштабному внедрению мобильной связи пятого поколения. Минцифры сообщило, что сети 5G в ближайшее время начнут появляться в крупнейших городах страны, прежде всего в населённых пунктах с численностью населения более одного миллиона человек.

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